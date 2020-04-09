Момент обвалення будинку на вулиці Канатній в Одесі потрапив на відео

Події 11:17, 9.04.2020 Оновлено: 12:24, 9.04.2020

Момент обвалення старовинного житлового будинку в центрі Одеси на вулиці Канатній потрапив на відео.

Ролик опублікував Telegram-канал Odessa.INFO (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, рано-вранці 9 квітня в центрі Одеси частково обвалився старий будинок 1893 року побудови. Попередньо, ніхто не постраждав.

Це трапилося на розі Канатної та провулку Нахімова.

Кілька днів тому в старовинній споруді почалися якісь роботи, а саму її огородили.

Внаслідок НП робітники, що перебували в будівлі, не постраждали. Однак не виключено, що могло завалити перехожого. На місці працює ДСНС.

У центрі Одеси обвалився житловий будинок
informator.press

Будівля, розташована за адресою Канатна, 5 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Це будинок Шестовської та Новомиргородської московської біржової артілі, зведений у 1893 році. Використовувався як товарний склад і гостинний двір для працівників артілі.

У центрі Одеси обвалився житловий будинок
Dumskaya
У центрі Одеси обвалився житловий будинок
Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста.

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