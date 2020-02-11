Молотком по голові: на Одещині дружина вбила чоловіка

На Одещині в Татарбунарському райне поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Під час сімейного конфлікту 51-річна жителька села Зарічне завдала своєму 59-річному чоловікові кілька ударів молотком по голові. Від отриманих травм він помер.

Жінка сама подзвонила в поліцію. Вона розповіла слідчим, що під час застілля зі спиртним між нею і чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. За словами господині, чоловік накинувся на неї з молотком, але їй вдалося вихопити інструмент у нього з рук і нанести кривдникові кілька ударів по голові.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Затриманій загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі суд виніс вирок жінці, яка в травні минулого року вбила чоловіка-садиста на очах у дітей.

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