Місто не вразило: із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь. Відео

В Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, кінь, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.

Фотографії та відео гарцюючої парковими алеями тварини виклав на своїй Facebook-сторінці одесит Володимир Самайчук (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Із зоопарку через будівництво втік кінь. Після безуспішних, з боку працівників зоопарку, спроб їйого зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно", – повідомив автор публікації.

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь Facebook Володимира Самайчука

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь Facebook Володимира Самайчука

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь Facebook Володимира Самайчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеське управління Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю оштрафувало на 8,5 тис. Грн господиню потворної будови, яка з'явилася у дворі на вулиці Унспенской, 42. У мережі її прозвали "хатинка на курячих ніжках".

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