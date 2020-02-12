Головна Новини
12 лютого • оновлено в 20:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Місто не вразило: із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь. Відео

557
Читати матеріал російською

В Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, кінь, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.

Фотографії та відео гарцюючої парковими алеями тварини виклав на своїй Facebook-сторінці одесит Володимир Самайчук (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В Одесі на камеру спостереження зняли везунчика року: в мережу потрапило відео

"Із зоопарку через будівництво втік кінь. Після безуспішних, з боку працівників зоопарку, спроб їйого зловити, кінь повернувся в зоопарк добровільно", – повідомив автор публікації.

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Facebook Володимира Самайчука

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Facebook Володимира Самайчука

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Із зоопарку Одеси втік вибагливий кінь

Facebook Володимира Самайчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, Одеське управління Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю оштрафувало на 8,5 тис. Грн господиню потворної будови, яка з'явилася у дворі на вулиці Унспенской, 42. У мережі її прозвали "хатинка на курячих ніжках".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги