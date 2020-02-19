Мама з дитиною ледь не стали жертвами некерованого авто на Одещині. Відео

Двоє людей дивом вціліли, не потрапивши під колеса автомобіля, водій якого на великій швидкості не впорався з керуванням і ледь вписався в поворот.

Подія, яке ледь не обернулася трагедією, сталася на трасі в районі міста Татарбунари на Одещині та потрапила на відео, опубліковане Telegram-каналом Одесса.INFO (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео видно, як мати з дитиною йдуть по узбіччю уздовж траси. На ділянці, де дорога робить поворот, їх стрімко наздоганяє автомобіль ВАЗ, водій якого, перевищивши швидкість, явно не справляється з управлінням. "Жигуль", який носить з боку в бік, ледь не збиває двох людей, екстремально вписуючись в поворот в самий останній момент.

Як видно на відео, "в сорочці" народилися не тільки вцілілі жінка і дитина, але і сам гонщик. Уникнувши наїзду на людей, він вирулив на дорогу і зумів уникнути лобового зіткнення на "зустрічній" з автомобілем Mazda, задню частину якої "жигуль" зачепив по дотичній. В результаті обидва водії, як і пішоходи, залишилися цілими.

Мама з дитиною ледь не стали жертвами ДТП на Одещині Telegram / Одесса.INFO (скрін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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