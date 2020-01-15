Люди живуть в страху: в Одесі заговорили про обвалення згорілого коледжу. фото

Після страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сусіди згорілого будинку Асвадурова побоюються, що він може обрушитися. Будівля до сих пір не законсервована, хоча після трагедії минуло вже 40 днів.

Чиновники впевнені, що будівля не впаде, чого не скажеш про жителів сусіднього будинку, які з жахом чекають дощів і хуртовин, пише Dumskaya (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Після трагедії віце-мер Одеси з питань будівництва Петро Рябоконь заявив, що на оформлення технічної документації на проведення робіт з консервації необхідно від двох до трьох тижнів. Тим не менш, через півтора місяці роботи по консервації будівлі не просто не проведені, а навіть не починалися.

Дане питання курирує облдержадміністрація. Нещодавно в ОДА відбулася нарада профільних служб, в ході якої обговорили, що робити з будинком Асвадурова. За словами будівельників, пожежа завдала значної шкоди, однак несучі конструкції не зруйнувала. За словами голови ОДА Максима Куцого, консервація будівлі потрібна, щоб накрити її тимчасовим дахом, а також закрити доступ на об'єкт для городян.

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Крім того, на території коледжу потрібно провести докладні геодезичні спостереження за станом несучих конструкцій будівлі. Також на пам'ятці архітектури потрібно встановити спеціальні маячки для спостереження за тріщинами.

Поки мова йде тільки про фінансування проектно-кошторисної документації, на підставі якої стане ясно, яка сума необхідна на саму консервацію.

Ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров, коментуючи ситуацію з аварійним будинком, повідомив що співробітники ОДАБА вийдуть на об'єкт і проведуть геодезичні дослідження. Заодно будуть обстежені і прилеглі об'єкти. На підставі побаченого і зафіксованого буде розроблятися проект протиаварійних робіт і консервації

Незважаючи на запевнення чиновників, сусіди згорілої будівлі, які проживають за адресою Троїцька, 23, стривожені не на жарт. І не дивно – відстань між двома будинками – 40 сантиметрів.

"Нам цей особняк дошкуляв ще до пожежі, з його цегляних димоходів періодично відколювалися важкі камені і падали нам на дах. Що буде тепер – неясно. Під час пожежі нас залило, я уявляю наскільки промокли стіни будинку Асвадурова. Всередині-то майже нічого немає, парусність будівлі дуже висока. Звичайно, поки хороша погода, все нормально, але ми зі страхом чекаємо снігопадів, хуртовин або сильних дощів ", – розповіла місцева мешканка Тетяна.

Особливо хвилюються жителі третього поверху, які ризикують залишитися без даху над головою в буквальному сенсі. Деякі мешканці 23-го будинку вважають, що будинок слід визнати аварійним, а людей відселити. Правда, більшість жителів з цим не згодні.

"Так, ми боїмося обвалу стіни, але сам по собі наш будинок не постраждав, тріщин немає, не думаю, що є хоч якісь підстави вважати наш будинок аварійним", - переконаний місцевий житель Сергій.

У департаменті міського господарства повідомили, що поки підстав для відселення немає.

"На момент пожежі фахівці запевняли, що несучі конструкції міцні, і загрози обвалення немає. Однак, якщо фахівці в ході нових перевірок визнають будинок аварійним, то звичайно, ми готові виконати все, щоб убезпечити мешканців сусіднього будинку, аж до відселення", – повідомили в мерії.

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Згорілий в Одесі коледж може впасти Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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