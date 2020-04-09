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9 квітня • оновлено в 17:26
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Люди тікали в страху: з'явилося нове відео обвалу будинку в Одесі

5.8т
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У мережі з'явилися нові відео обвалення старовинного житлового будинку в центрі Одеси на вулиці Канатній.

Черговий ролик опублікував на своїй Facebook-сторінці користувач Максим Петрович (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео видно, як двоє перехожих, нічого не підозрюючи, проходять поруч з будівлею, яка раптом починає руйнуватися. Обидва перехожих встигли вчасно відбігти на іншу сторону вулиці.

Нагадаємо, рано вранці 9 квітня в центрі Одеси частково обвалився старий будинок 1893 року побудови. Попередньо, ніхто не постраждав.

Обвалення сталося на розі вулиці Канатній та провулку Нахімова.

Кілька днів тому в старовинній будівлі почалися якісь роботи, а сам будинок огородили.

В результаті обвалення робітники не постраждали. Однак не виключено, що могло завалити перехожого. На місці працює ГСЧС.

Будівля, розташована за адресою Канатна, 5 є пам'ятником архітектури місцевого значення. Це будинок Шестовской і Новомиргородської московської біржової артілі, побудований в 1893 році. Будівля використовувалася як товарний склад і гостинний двір для працівників артілі.

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

informator.press

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

Dumskaya

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

Dumskaya

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

В Одесі завалився старовинний будинок на Канатній

Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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