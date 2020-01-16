Лікарі були безсилі: на Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП. фото

Поліція Одещини встановлює обставини ДТП в Балтському районі, в результаті якого загинув водій Mercedes.

Аварія сталася між селами Оленівка і Мирони. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, 55-річний чоловік, який був за кермом автомобіля Mercedes, не впорався з керуванням і вилетів з дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП od.npu.gov.ua

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП od.npu.gov.ua

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, смертельне ДТП сталося ввечері 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману. Вантажівка Ford на смерть збив пішохода, а після лоб в лоб врізався в легковий автомобіль.

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