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16 січня • оновлено в 14:20
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Лікарі були безсилі: на Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП. фото

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Поліція Одещини встановлює обставини ДТП в Балтському районі, в результаті якого загинув водій Mercedes.

Аварія сталася між селами Оленівка і Мирони. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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За попередніми даними, 55-річний чоловік, який був за кермом автомобіля Mercedes, не впорався з керуванням і вилетів з дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

od.npu.gov.ua

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

od.npu.gov.ua

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

На Одещині Mercedes потрапив у жахливе ДТП

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, смертельне ДТП сталося ввечері 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману. Вантажівка Ford на смерть збив пішохода, а після лоб в лоб врізався в легковий автомобіль.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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