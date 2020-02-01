Легковик відкинуло на тротуар: в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої". фото

В Одесі сталася ДТП за участю карети "швидкої" допомоги. Обійшлося без постраждалих.

Аварія трапилася 1 лютого близько 11:30 на перехресті вулиць Семена Палія і Марсельної, повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

На нерегульованому перехресті зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Ford і легковик Fiat punto, який від удару відкинуло на тротуар.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Обставини ДТП з'ясовуються.

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

в Одесі сталася ДТП за участю автомобіля "швидкої" Олександр Попеску

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Об'їзній дорозі вранці 29 січня сталася масштабна ДТП. Зіткнулися 5 автомобілів: дві Toyota, ВАЗ, Mazda і Nissan.

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