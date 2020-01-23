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23 січня • оновлено в 22:57
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Ледь не задавив малюка в колясці: автохам з Одеси розлютив мережу своїм паркуванням. Відео

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Автохам з Одеси, який ледь не задавив дитину в колясці, розлютив мережу.

Інцидент стався 22 січня на тротуарі, де в порушення всіх правил дорожнього руху припаркувався водій іномарки. Відповідне відео опублікувано на Youtube-каналі одеського комунального закладу "Центр 077" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

КУ "Центр 077"

На відео видно, як водій, намагаючись виїхати заднім ходом, мало не зім'яв маму з дитиною в колясці.

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"Хочеться відзначити, що подібні ситуації автохамства вже давно перестали дивувати і обурювати громадян нашого міста. А це сумно. Друзі, в будь-яких ситуаціях не втрачайте людську подобу, та виконуйте правила дорожнього руху!" – відзначили в "Центрі 077".

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

КУ "Центр 077"

У свою чергу одесити в мережі жорстко розкритикували водія.

"Навіть не знаю, як визначити ситуацію: або нахабство, або дебілізм, або недосвідченість?", "Ех, щоб цьому му*даку та в салон авто за таке по-одеські відро фекалій вилити, це було б і покарання за ПДР і наука на майбутнє","Покидьок за кермом", – писали одесити в коментарях під відео.

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці

КУ "Центр 077"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нардеп "Юзик" відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП в Одесі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Африка, куле...
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