Ледь не задавив малюка в колясці: автохам з Одеси розлютив мережу своїм паркуванням. Відео

Автохам з Одеси, який ледь не задавив дитину в колясці, розлютив мережу.

Інцидент стався 22 січня на тротуарі, де в порушення всіх правил дорожнього руху припаркувався водій іномарки. Відповідне відео опублікувано на Youtube-каналі одеського комунального закладу "Центр 077" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці КУ "Центр 077"

На відео видно, як водій, намагаючись виїхати заднім ходом, мало не зім'яв маму з дитиною в колясці.

"Хочеться відзначити, що подібні ситуації автохамства вже давно перестали дивувати і обурювати громадян нашого міста. А це сумно. Друзі, в будь-яких ситуаціях не втрачайте людську подобу, та виконуйте правила дорожнього руху!" – відзначили в "Центрі 077".

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці КУ "Центр 077"

У свою чергу одесити в мережі жорстко розкритикували водія.

"Навіть не знаю, як визначити ситуацію: або нахабство, або дебілізм, або недосвідченість?", "Ех, щоб цьому му*даку та в салон авто за таке по-одеські відро фекалій вилити, це було б і покарання за ПДР і наука на майбутнє","Покидьок за кермом", – писали одесити в коментарях під відео.

Автохам з Одеси ледь не задавив малюка в колясці КУ "Центр 077"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нардеп "Юзик" відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі.

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