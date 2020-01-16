"Купив водяри і подзвонив": в Одесі зловили образливого мінера. Відео

В Одесі поліція затримала п'яного чоловіка, який повідомив про замінування магазину на проспекті Шевченка.

Він образився на охоронця, який не хотів пускати його в універсам через неадекватну поведінку. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Магазин обстежили, вибухонебезпечних предметів не знайшли. Через кілька годин після дзвінка 47-річного чоловіка затримали. Він все ще перебував під впливом спиртного. Мінера, який зізнався в скоєному, помістили в СІЗО. Тепер йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

"Купив водяри і подзвонив": в Одесі зловили образливого мінера od.npu.gov.ua

"Купив водяри і подзвонив": в Одесі зловили образливого мінера od.npu.gov.ua

"Купив водяри і подзвонив": в Одесі зловили образливого мінера od.npu.gov.ua

"Купив водяри і подзвонив": в Одесі зловили образливого мінера od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зловили чоловіка, який кидався на перехожих і погрожував вбити себе ножицями. Неадеквату затримали на вулиці Академіка Корольова. Під час затримання чоловік поводився агресивно і просив відпустити його, так як він "мисливець за привидами".

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