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20 лютого • оновлено в 14:28
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"Куди ти їдеш": в Одесі школярі поставили на місце автохамів. Відео

1.2т
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В Одесі школярі вирішили боротися з водіями, які неправильно паркують автомобілі. Причому, роблять це досить агреcсівно.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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На відео хлопчик лягає на капот машини, яка заїхала на тротуар і нецензурно лається на адресу водія, не даючи йому виїхати. Пізніше на допомогу дитині приходить жінка, яка також незадоволена діями автовласника. Далі цей же хлопчик змушує виїхати з тротуару іншу машину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик автохама провалився під землю.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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