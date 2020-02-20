"Куди ти їдеш": в Одесі школярі поставили на місце автохамів. Відео

В Одесі школярі вирішили боротися з водіями, які неправильно паркують автомобілі. Причому, роблять це досить агреcсівно.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео хлопчик лягає на капот машини, яка заїхала на тротуар і нецензурно лається на адресу водія, не даючи йому виїхати. Пізніше на допомогу дитині приходить жінка, яка також незадоволена діями автовласника. Далі цей же хлопчик змушує виїхати з тротуару іншу машину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик автохама провалився під землю.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!