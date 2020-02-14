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14 лютого • оновлено в 15:14
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Кров на лобовому: фура потрапила у важке ДТП під Одесою. Відео

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На Клеверному мосту на виїзді з Одеси перекинулася вантажівка. ДТП сталася через невдалий маневр водія.

Вантажівка DAF перекинулася на розвязці Клеверного мосту, повідомили Odessa.online в прес-службі Патрульної поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За попередньою інформацією, вдень 14 лютого водій вантажівки не зміг витримати потрібну швидкість і, заїжджаючи на міст, не впорався з керуванням, В результаті фура виїхала на узбіччя і опрокинулася на бік.

Водій отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою

Odessa.online

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою

Odessa.online

Відеозапис наслідків аварії також опублікував Telegram-канал XYDESSA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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