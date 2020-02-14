Кров на лобовому: фура потрапила у важке ДТП під Одесою. Відео

На Клеверному мосту на виїзді з Одеси перекинулася вантажівка. ДТП сталася через невдалий маневр водія.

Вантажівка DAF перекинулася на розвязці Клеверного мосту, повідомили Odessa.online в прес-службі Патрульної поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередньою інформацією, вдень 14 лютого водій вантажівки не зміг витримати потрібну швидкість і, заїжджаючи на міст, не впорався з керуванням, В результаті фура виїхала на узбіччя і опрокинулася на бік.

Водій отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився.

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою Odessa.online

Фура потрапила у важке ДТП під Одесою Odessa.online

Відеозапис наслідків аварії також опублікував Telegram-канал XYDESSA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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