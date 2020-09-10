Криклій розповів подробиці закінчення епопеї з танкером "Делфі" в Одесі. Відео

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про деталі операції із підняття танкера "Делфі", який майже рік пролежав перекинутим у Чорному морі біля Одеси.

У своєму відеозверненні на Facebook він підкреслив, що після декількох невдалих спроб, починаючи з березня 2020-го, судно, з якого не раз траплялися розливи палива, успішно прибрали 10 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нарешті епопею щодо "ліквідації" судна "Делфі" з пляжу "Дельфін" завершено", – зазначив міністр

За його словами, танкер перемістили в порт Чорноморська. Там він перебуватиме до тих під, поки суд не вирішить його подальшу долю.

Міністр подякував за злагоджену командну роботу ТОВ "Краншип" групи "Траншип", компанії "Бруклін-Київ", "Морському інженерному бюро", ДП "АМПУ" та Одеської філії підприємства.

На цьому ж наголосив і голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Він зазначив, що це підняття судно було дуже складним процесом, однак операцію вдалося завершити успішно.

"Для нас пріоритетним завданням є збереження екології. Тому ми розуміли, що потрібно унеможливити залишення танкера в акваторії парку, задля уникнення потрапляння залишків паливних матеріалів у море", – додав чиновник.

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