Криклій показав відео спецоперації з танкером "Делфі" в Одесі

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив відео підняття і буксирування затонулого в акваторії одеського пляжу танкера "Делфі" (DELFI).

У ролику, який чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook, він зазначив, що тепер відповідальність за подальшу долю судна лежить на Адміністрації морських портів і особисто на ньому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед підйомом танкера "Делфі". Facebook Владислава Криклія

"Минуло 11 днів, як затонулий танкер DELFI назавжди покинув акваторію пляжу" Дельфін ". Нам знадобився рівно 1 місяць, щоб своїми силами повністю провести операцію з підняття і віддалення танкера", – наголосив Криклій, додавши, що судновласник і його підрядники не змогли цього зробити за 8 місяців.

Процес підйому танкера "Делфі". Facebook Владислава Криклія

Міністр зазначив, що подальші процеси з танкером будуть під щоденним контролем.

Транспортування танкера "Делфі". Facebook Владислава Криклія

"Тепер це все перейде під відповідальність АМПУ і персональну відповідальність, зокрема, мою. Процес ми будемо контролювати щодня", – сказав він.

(Відео – Facebook Владислава Криклія)

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