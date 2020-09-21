Криклій показав відео спецоперації з танкером "Делфі" в Одесі
Міністр інфраструктури Владислав Криклій оприлюднив відео підняття і буксирування затонулого в акваторії одеського пляжу танкера "Делфі" (DELFI).
У ролику, який чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook, він зазначив, що тепер відповідальність за подальшу долю судна лежить на Адміністрації морських портів і особисто на ньому (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Минуло 11 днів, як затонулий танкер DELFI назавжди покинув акваторію пляжу" Дельфін ". Нам знадобився рівно 1 місяць, щоб своїми силами повністю провести операцію з підняття і віддалення танкера", – наголосив Криклій, додавши, що судновласник і його підрядники не змогли цього зробити за 8 місяців.
Міністр зазначив, що подальші процеси з танкером будуть під щоденним контролем.
"Тепер це все перейде під відповідальність АМПУ і персональну відповідальність, зокрема, мою. Процес ми будемо контролювати щодня", – сказав він.
(Відео – Facebook Владислава Криклія)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 вересня почали фінальний етап робіт із підняття і буксирування танкера "Делфі". Він проходив у п'ять кроків.
Чиновники влаштували ажіотаж довкола завершального етапу з підняття затонулого танкера "Дельфі".
Роботи в Одесі призупинили 8 вересня через штормове попередження і відновили в обід 9 вересня.
Владислав Криклій розповів подробиці операції з підняття танкера "Делфі".