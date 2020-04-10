Коронавірус в Одесі і області: актуальні дані від лікарів. Постійно оновлюється

OBOZREVATEL публікує найостанніші дані від лікарів і відповідних служб про поширення коронавірусу в Одесі і області.

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Станом на 10.00 10 квітня в Одеській області підтверджені 7 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив голова ОДА Максим Куций. Летальних випадків в Одесі і регіоні – немає. Всього з початку пандемії в регіоні підтверджені 50 фактів зараження COVID-19.

Станом на 09:30 9 квітня лабораторно підтверджені 43 випадки інфікування COVID-19 в Одеській області. За даними Одеської ОДА, кількість хворих в регіоні за минулу добу зросла на 11 осіб.

Позитивні результати аналізів на коронавірус підтверджені у 7 мешканців Подільська, 2 жителів Одеси і у мешканок Окнянского і Кодимського районів Одеської області. Наймолодшому пацієнту – 25 років, найстаршому – 82 роки. Всі вони зараз отримують медичну допомогу. Шестеро перебувають на самоізоляції.

Дані ОДА про 43 лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Одеській області підтверджує МОЗ.

Дані МОЗ о ситуації в Україні Facebook / МОЗ України

В Одеській області лабораторно підтверджено ще 2 випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомив голова ОДА Максим Куций.

Факт зараження підтверджений у одеситки 1968 року народження і мешканки Кілійського району 1975 року народження. Перша жінка за межі країни не виїжджала, а друга недавно повернулася з США.

Обидві хворі знаходяться в лікарні. Станом на ранок 8 квітня в Одеській області зареєстровано 32 випадки COVID-19.

За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 8 квітня в Україні тисячі шістсот шістьдесят вісім лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Кількічть випадків коронавірусу на ранок 8 квітня ЦГЗ

Станом на 09:30 7 квітня кількість інфікованих COVID-19 в Одеській області досягла 30 осіб. За інформацією Одеської ОДА, за добу лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Діагноз підтверджений у одеситки 1985 року народження, і у одеситів 1941 і 1959 років народження. За словами пацієнтів, ніхто з них з України не виїжджав. Зараз хворі отримують медичну допомогу і надають дані про те, з ким вони контактували.

Дані ОДА про 30 інфікованих в Одеській області станом на 09:30 7 квітня підтверджує МОЗ.

Дані МОЗ о ситуації в Україні Facebook / МОЗ України

Станом на 09:30 6 квітня Лабораторним центром МОЗ підтверджені 27 випадків інфікування COVID-19 в Одеській області. Як повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций, увечері 5 квітня стало відомо, що на коронавірус захворів житель Одеси 1963 року народження.

Чоловіка госпіталізували в інфекційну лікарню. Він стверджує, що з України не виїжджав. Експрес-тест чоловікові зробили 2 квітня. Результат виявився позитивним. Тоді ж медики взяли матеріали для ПЛР-тестування і увечері 6 квітня діагноз підтвердився остаточно.

Дані ОДА про 27 хворих в Одеській області вранці 6 квітня підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я.

Дані МОЗ о ситуації в Україні Facebook / МОЗ України

Нагадаємо, з 6-го квітня в Україні посилилися умови карантину. Зокрема, на вулицях не можна з'являтися без респіраторних масок, а в громадських місцях не можна перебувати групою, більш 2-х чоловік. Штраф за порушення умов карантину – від 17 тисяч гривень.

Станом на 10.00 5 квітня в Одесі і області, як і раніше, лабораторно підтверджені 26 випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, нових хворих не виявлено.

МОЗ України

Станом на 22.00 3 квітня в Одесі і області лабораторно підтверджено 26 випадків захворювання на коронавірус. Такі дані наводить міністерство охорони здоров'я України.

Вдень 3-го квітня стало відомо, що кількість хворих на коронавірус в Одеській області досягла 22-х осіб. Нові дані про ситуацію в регіоні в 15 годин 3 квітня опублікував на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

Діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 34-річної мешканки села Усатово, у 39-річного чоловіка і 54-річної жінки з Подольська, а також у 54-річного одесита. Всі вони госпіталізовані. Лікарі оцінюють стан пацієнтів, як "середньої тяжкості". Відомо, що недавно один з них перебував на теріторії ЕС.

Станом на 10.00 3 квітня в Одесі і області лабораторно підтверджено 20 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили в Facebook МОЗ. Таким чином за ніч кількість хворих у регіоні збільшилася на 2 людини. Всього в Україні зареєстровано 942 випадки зараження COVID-19. 23 людини померли.

В Одесі та області зареєстровано ще 3 випадки захворювання на коронавирусну інфекцією. Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив голова ОДА Максим Куций. Таким чином, станом на 18.00 2 квітня в регіоні офіційно підтверджено 18 випалків зараження COVID-19.

Станом на 9:00 2 квітня в Одеській області з підозрою на коронавірусну інфекцію за добу звернулися 26 осіб. 124 пацієнта очікують результати аналізів з вірусологічної лабораторії Одеси. На стаціонарі перебувають 35 осіб.

За даними лабораторного центру МОЗ в Одесі станом на 9:30 2 квітня COVID-19 підтверджений у 14 жителів Одеси.

Данні МОЗ о ситуації в Україні Facebook / МОЗ України

Увечері 1-го квітня стало відомо про те, що коронавирусною інфекцією COVID-19 інфікувався співробітник мерії Одеси. Діагноз підтвердився у працівника департаменту звернень громадян Одеської міськради. У зв'язку з цим частину співробітників мерії, які працюють в будівлі на Думській площі, переводять на віддалений режим роботи, написав на своїй Facebook-сторінці віце-мер Павло Вугельман.

Всі особи, які контактували з хворим вже встановлені і відправлені на карантин. Відзначається, що інфікований співробітник працював, в основному, з документами і з відвідувачами не контактував.

Крім того, 1-го квітня стало відомо про ще два випадки зараження в Одеській області. Лабораторний центр МОЗ в Одесі підтвердив позитивні результати у чоловіка з Подільська і дівчини а з міста Южний 1975 і 2002 років народження відповідно. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

Відомо, що хворий чоловік повернувся в Україну з Франції, де лікувався жарознижувальними препаратами. Повернувшись в Україну він звернувся в місцеву опрону лікарню. Дівчина повернулася в Україну з Туреччини і їй стало погано. До цього діагноз був підтверджений у її батька. Зараз вони перебувають на стаціонарі Одеської інфекційної лікарні.

Станом на 10:00 1 квітня в Одеській області підтверджені 12 випадків інфікування на коронавірус. За минулу добу виявлена одна хвора.

Як повідомили в облдержадміністрації, діагноз підтвердили у жительки села Усатово 1965 р.н. За словами хворої, вона за кордон не виїжджала і з хворими на коронавіпусну інфекцію не контактувала. Зараз на COVID-19 перевіряють чоловіка жінки.

За минулу добу з підозрою на коронавірусну інфекцію до медиків звернулися дев'ять жителів Одеської області.

98 пацієнтів очікують результатів аналізів з вірусологічної лабораторії в Одесі. З них госпіталізовано 39 осіб.

МОЗ України

Станом на 11:00 31 березня в Одеській області підтверджено 11 випадків інфікування коронавірусом.

Увечері 30 березня Лабораторний центр МОЗ отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19 в Одеській області, повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

Діагноз підтверджений у жителя села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 року народження. Ніхто з них не виїжджав за кордон і, за їхніми словами, не контактував з тими, у кого діагноз вже був підтверджений. Про жінку також відомо, що вона регулярно користувалася громадським транспортом і відвідувала ринки. Обидва хворих госпіталізовані в Одеську інфекційну лікарню.

Всього ж станом на ранок 31 березня, за інформацією ОДА, 89 жителів Одеської області очікують результатів аналізів на коронавірус з вірусологічної лабораторії МОЗ України. 44 з них знаходяться на стаціонарі. За минулу добу до медиків звернулися ще десять чоловік з підозрою на Коронавірусние інфекцію.

Станом на 10.00 30 березня в Одесі попередньо підтверджені 12 випадків захворювання коронавірусом, з них лабораторно – 8. У 4 осіб інфікування виявлено за допомогою експрес-тестів. Про це на засіданні штабу з протидії поширенню інфекції COVID-19 повідомив мер Одеси Геннадій Труханов – передає Думська. Крім того, стало відомо, що в МКЛ №1 від пневмонії помер чоловік, але його на захворюваність коронавірусом не перевіряли. Причину смерті визначать після розтину. З восьми пацієнтів, у яких діагноз підтвердили методом ПЛР, 4 знаходяться в інфекційній лікарні. Ще 4 хворих – вдома на самоізоляції. Всього з підозрою на коронавірус в інфекційній лікарні перебувають 38 осіб, ще 84 – вдома. 9 осіб, у яких підозрюють хворобу, повідомили медикам неправильну адресу. Зараз їх розшукує поліція.

Статистика захворюванності коронавирусом в Одесі Думская

В Одесі та області станом на 10.00 29 березня не зафіксовано нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Їх залишається 8. Про це повідомили на сторінці міністерства охорони здоров'я України в Facebook. Загальна кількість хворих в країні за добу збільшилася на 109 осіб і становить вже 418 інфікованих, 9 заражених померли.

В Одесі підтверджено ще два випадки зараження коронавірусом. Захворіли дві жінки. Про це повідомив в Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

Одна із заражених 1988 року народження недавно повернулася з Туреччини. Зараз вона знаходиться в міській інфекційній лікарні. Стан здоров'я – задовільний. Друга хвора – 1952 року народження. Жінка госпіталізована в реанімацію тієї ж лікарні з двостороннюю пневмонією. Ця пацієнтка за межі Одеси не виїжджала. Таким чином, станом на 23.00 28 березня в Одесі та області зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом.

В Одесі виявлено ще один, вже 6 випадок коронавируса COVID-19. Про це увечері 27 березня в Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций. Жінка 1963 року народження приїхала з Франції і після появи симптомів звернулася до медиків. Тест дав позитивний результат. Таким чином в регіоні зафіксовано 6 випадок захворювання коронавірусом.

В Одеській інфекційній лікарні закінчилися тести на коронавірус. Тест-систем немає в наявності станом на 12 годину дня 27 березня. Про це сказано в офіційному документі, який підписала головний лікарь медичного закладу Світлана Лаврюкова, повідомила Dumskaya в своєму Telegram-каналі.

В Одеській інфекційній лікарні 27 березня закінчилися тести на коронавірус Dumskaya / Telegram

У свою чергу, мер Одеси Геннадій Труханов написав на своїй Facebook-сторінці, що 27 березня місто отримало 10 тисяч тестів на коронавірус, закуплених у Великобританії. За словами градоначальника, тест-системи мають всі необхідні сертифікати відповідності та дозволені до застосування в Україні.

Нагадаємо, 24 березня губернатор Одеської області Максим Куций заявив, що з 6 тисяч отриманих з Китаю експрес-тестів велика партія залишиться в Одесі, а решту розподілять по районам. Судячи з документу, який підписала головний лікарь одеської інфекціонки Лаврюкова, тести туди ще не надійшли.

Відзначимо, що Одеська інфекційна лікарня визначена однією з "опорних" для розміщення пацієнтів з коронавірусом.

27 березня стало відомо ще про один випадок інфікування вірусом COVID-19 в Одеській області. Кількість хворих зросла до 5 осіб, повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його даними, коронавірусом захворів чоловік 1983 року народження, який прибув до Одеси з США. В Україні він відчув себе погано і звернувся до медиків. Пацієнт самоізолювався і не контактував навіть з дружиною і дітьми. Стан хворого лікарі оцінили, як "задовільний".

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я не підтверджує цю інформацію. Станом на 10 ранку 27 березня в Одеській області, за даними МОЗ, виявлені 4 випадки інфікування.

Коронавірус в Одесі и Одеській області Facebook / МОЗ Украины

26 березня Одеська область отримала 5800 експрес-тестів на коронавірус. Про це повідомив керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций. За його словами, більше тестів отримали основні госпітальні бази, серед яких лікарні Ізмаїла і Подольська а також інфекційна лікарня Одеси.

Крім того, близько 2000 тестів на коронавірус (результат в реальному часі) передадуть до вірусологічної лабораторії Одеси. Також в Одеську область доставили понад 500 захисних костюмів для медиків і маски.

25 березня в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили перший випадок захворювання коронавірусів в Одеській області. Covid-19 діагностували у 25-річного хлопця, який нещодавно прибув із США. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

В цей же день - 25 березня - кількість підтверджених випадків в Одеській області зросла до 4-х. Всі захворілі – жителі Одеси. Це чоловік 1973 року народження, жінка і чоловік 1965 і 1963 років народження. Оперативні дані тестів надав лабораторний центр МОЗ в Одесі.

Всього ж, за станом на 19:00 25 березня в одеській інфекційної лікарні перебувають 9 осіб з підозрою на Коронавірусние інфекцію. Відібрані у пацієнтів аналізи направлені до вірусологічної лабораторії.

Станом на 09.00 24 березня в Одеській інфекційній лікарні перебувають 13 осіб з підозрою на коронавірус. У них взяли аналізи і направили до вірусологічної лабораторії. Про це повідомили в прес-службі ОДА.

З Києва прийшли відповіді щодо наявності коронавирусной інфекції ще у 16 чоловік, у яких були симптоми зараження. Всі результати негативні.

23 березня в Одеську область привезуть перші експрес-тести на коронавірус. Про це повідомив голова ОДА Максим Куций.

За офіційною інформацією станом на 14.00 23 березня 70 осіб в області звернулися до медустанов з підозрою на коронавірус. У 12 випадках підозри не підтвердилися. Решта чекають результатів аналізів.

У разі необхідності на заходи по боротьбі з коронавірусом область готова направити 13 млн грн резервних коштів.

Приймати хворих з Covid-19 готові 6 пунктів в Одесі і 4 в області. В цілому медустанови регіону мають у своєму розпорядженні 139 апаратів ШВЛ.

Станом на 11.00 годину ранку 23 березня в Одеській області у 15 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію. 14 пацієнтів знаходяться в Одеській міській інфекційній лікарні. Одна людина госпіталізована в Сараті.

Всього за добу госпіталізовано 5 осіб.

Коронавірус в Одесі і Одеській області Facebook Владислава Балінського

Відібрані аналізи направлені до вірусологічної лабораторії.

Станом на 9.00 ранку 21 березня в Одеській області перевіряються на коронавірус восьмеро пацієнтів. Всі вони госпіталізовані в Одеську міську інфекційну лікарню.

Станом на 9.00 ранку 20 березня в Одеській області виявлено 16 осіб, у яких може бути коронавірусна інфекція. Всі вони госпіталізовані в Одеську міську інфекційну лікарню.

За весь час з початку спостережень в Одеській області ні в одному з понад сотню випадку діагноз не підтвердився.

Під час заходів щодо зниження ризиків інфікування коронавірусів комунальні служби та підприємства Одеси проводять системну дезінфекцію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесу з 23 березня надійдуть 10 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавируса COVID-19.