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20 березня • оновлено в 12:14
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Коронавірус в Одесі і області: актуальні дані від лікарів. Постійно оновлюється

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OBOZREVATEL починає публікувати найостанніші дані від лікарів і відповідних служб про можливе поширення коронавірусу в Одесі і області.

Новина буде оновлюватися кожен раз, коли будуть з'являтися нові дані.

Станом на 9.00 ранку 20 березня в Одеській області виявлено 16 осіб, у яких може бути коронавірусна інфекція. Всі вони госпіталізовані в Одеську міську інфекційну лікарню.

Коронавірус в Одесі і Одеській області

Коронавірус в Одесі і Одеській області

Facebook Владислава Балінського

У 11 з них вже відібрані аналізи і направлені до вірусологічної лабораторії.

Станом на вечір 19 березня результати тестів показали, що у всіх тридцяти пацієнтів інфекційної лікарні, у яких раніше підозрювали коронавірус, він не виявлений. Пацієнти хворі на грип або ГРВІ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесу з 23 березня надійдуть 10 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Теги
новини Одеси НП в Одесі карантин
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