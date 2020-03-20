Коронавірус в Одесі і області: актуальні дані від лікарів. Постійно оновлюється

OBOZREVATEL починає публікувати найостанніші дані від лікарів і відповідних служб про можливе поширення коронавірусу в Одесі і області.

Новина буде оновлюватися кожен раз, коли будуть з'являтися нові дані.

Станом на 9.00 ранку 20 березня в Одеській області виявлено 16 осіб, у яких може бути коронавірусна інфекція. Всі вони госпіталізовані в Одеську міську інфекційну лікарню.

Коронавірус в Одесі і Одеській області Facebook Владислава Балінського

У 11 з них вже відібрані аналізи і направлені до вірусологічної лабораторії.

Станом на вечір 19 березня результати тестів показали, що у всіх тридцяти пацієнтів інфекційної лікарні, у яких раніше підозрювали коронавірус, він не виявлений. Пацієнти хворі на грип або ГРВІ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесу з 23 березня надійдуть 10 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!