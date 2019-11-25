Кораблетроща в Одесі: стало відомо, що загрожує винуватцям

Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за фактом кораблетрощі танкера "Делфі" під молдовським прапором, який потонув поблизу одного з міських пляжів 22 листопада.
Подія кваліфікована за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту"). Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт терміном до двох років або обмеження волі терміном до трьох років", – зазначили у поліції.
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Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
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