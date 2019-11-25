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25 листопада • оновлено в 13:24
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Кораблетроща в Одесі: стало відомо, що загрожує винуватцям

1.5т
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Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за фактом кораблетрощі танкера "Делфі" під молдовським прапором, який потонув поблизу одного з міських пляжів 22 листопада.

Подія кваліфікована за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту"). Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт терміном до двох років або обмеження волі терміном до трьох років", – зазначили у поліції.

Аварія танкера в Одесі

Аварія танкера в Одесі

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Одеса
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Земцев Артур
Земцев Артур
Это еще так надо умудриться: "найти миляку" в 100 метрах от пляжа! "Классные"судоводы- все мели знают, а вот эта-первая! Люди теперь лет 30, как негры- черные от мазуты, будут по их милости из воды на пляж вылазить!
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