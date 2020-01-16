Копи-садисти по-звірячому побили затриманого в Одесі: що їм за це загрожує

В Одесі повідомлено про підозру двом поліцейським, яких підозрюють у побитті затриманого. Після екзекуції в райвідділі у нього стався розрив нирки.

За фактом побиття було відкрито провадження ще в 2018 році, але розслідування фактично не проводилося, незважаючи на те, що особи всіх учасників конфлікту були встановлені, повідомили в прес-службі Офісу Генпрокурора.

Як було встановлено, під час затримання в лютому 2018 року людини за підозрою в скоєнні адміністративного правопорушення було застосовано насильство, яке не пропорційне тяжкості вчиненого ним діяння.

В результаті побиття потерпілий на місці знепритомнів, а пізніше у нього констатували розрив нирки.

Копи-садисти-звірячому побили затриманого в Одесі svoboda.org

Підозрюваним інкримінують перевищення службових повноважень із застосуванням насильства, що спричинило тяжкі наслідки. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські Суворовського райвідділу затримали перехожого на вулиці, закували в наручники і довго били, щоб той зізнався в крадіжці.

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