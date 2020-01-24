Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині: фото затримання

На Одещині в Окнянському районі 24 січня співробітники Державного бюро розслідувань і прокуратури затримали поліцейського і колишнього копа, які збиралися вчинити напад на садибу фермера.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

27-річний співробітник поліції зі своїм 29-річним колишнім колегою і двома невстановленими товаришами збиралися пограбувати будинок заможного фермера. Оперативна інформація про це надійшла до правоохоронців заздалегідь.

Поліцейського затримали в будинку бізнесмена. Його спільника спіймали в Одесі, коли він чекав напарника, щоб поділити награбоване. Двох їхніх товаришів зараз шукають. Слідчі з'ясовують причетність затриманих до інших подібних злочинів.

Як повідомляло видання Odessa. online, на цьому тижні в Одеській області відбулися ще два напади на фермерів – 23 січня в селі Надія Саратського району Одещини п'ятеро зловмисників в масках з битами увірвалися в будинок місцевої мешканки, яка очолює фермерське господарство.

Крім того, увечері 22 січня четверо невідомих в масках напали на фермера в селі Павлівка Арцизького району. Розбійники втекли на автомобілі ВАЗ синього кольору. Поліція оголосила план "Перехоплення", але поки не знайшла злочинців.

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Копи-перевертні влаштували наліт на будинок фермерів на Одещині od.gp.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліція затримала трьох озброєних вихідців з Кавказу, які обікрали квартиру городянки на мільйон гривень.

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