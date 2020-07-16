Концентрація нафтопродуктів у 5 разів вище за норму: в Одесі знову потік танкер Delfi
Поблизу затонулого танкера Delfi біля одеського пляжу "Дельфін" забруднення нафтопродуктами перевищило допустиму концентрацію в п'ять разів.
Про це написав у Facebook глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований. Учора, 15 липня, працівники Держекоінспекції взяли проби у воді поблизу затонулого судна.
Аналіз показав вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі 0,05 мг/дм3.
Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, що візуально нагадує нафтопродукти і має характерний запах. Загальна площа забруднення склала 70 квадратних метрів.
Вранці 16 липня рятувально-водолазна служба Одеської міської ради повідомила в Facebook, що виявила новий витік нафтопродуктів біля танкера.
"Близько 7:30 ранку матросами-рятувальниками комунального закладу "рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" шляхом зорового спостереження був помічений витік нафтопродуктів з танкера Delfi, що зазнав лиха біля пляжу "Дельфін", – повідомили водолази.
Попередня причина витоку нафтопродуктів – потужні пориви вітру, які послабили бонові кріплення.
Щоб забруднення не поширювалося далі в море, інспектори обробили поверхню води 100 літрами сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонову огорожу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікало пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Одеси доручив чиновникам прибрати затонулий танкер Delfi до 20 липня.
Із танкера-бункерувальника Delfi, що зазнав аварії біля одеського пляжу "Дельфін", 15 липня знову вилилося пальне.