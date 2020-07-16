Концентрація нафтопродуктів у 5 разів вище за норму: в Одесі знову потік танкер Delfi

Біля танкера Delfi в Одесі концентрація нафтопродуктів перевищила норму в 5 разів.

Поблизу затонулого танкера Delfi біля одеського пляжу "Дельфін" забруднення нафтопродуктами перевищило допустиму концентрацію в п'ять разів.

Про це написав у Facebook глава Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований. Учора, 15 липня, працівники Держекоінспекції взяли проби у воді поблизу затонулого судна.

Аналіз показав вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі 0,05 мг/дм3.

Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, що візуально нагадує нафтопродукти і має характерний запах. Загальна площа забруднення склала 70 квадратних метрів.

Вранці 16 липня рятувально-водолазна служба Одеської міської ради повідомила в Facebook, що виявила новий витік нафтопродуктів біля танкера.

"Близько 7:30 ранку матросами-рятувальниками комунального закладу "рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" шляхом зорового спостереження був помічений витік нафтопродуктів з танкера Delfi, що зазнав лиха біля пляжу "Дельфін", – повідомили водолази.

Попередня причина витоку нафтопродуктів – потужні пориви вітру, які послабили бонові кріплення.

Щоб забруднення не поширювалося далі в море, інспектори обробили поверхню води 100 літрами сорбенту, а також закріпили і зафіксували бонову огорожу.

Біля танкера Delfi водолази виявили новий витік нафти (Facebook рятувально-водолазної служби Одеської міськради)

Біля танкера Delfi концентрація нафтопродуктів перевищила норму в 5 разів (Facebook Андрія Мальованого)

Водолази виявили в морі витік нафти з танкера Delfi (Facebook рятувально-водолазної служби Одеської міськради)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :