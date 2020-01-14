Колишньому топ-чиновнику Одещини висунули звинувачення по смертельним трагедіям

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчаку. Його підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Як встановлено слідством, підозрюваний, будучи посадовою особою, відповідальною за здійснення нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, халатно ставився до службових обов'язків, повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

В результаті недбалого ставлення Федорчака до своїх обов'язків в 2017 і 2019 роках в Одесі відбулося 4 масштабні пожежі – в дитячому таборі "Вікторія", в Одеському обласному центрі психічного здоров'я, в готелі "Токіо стар" і в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Ці пожежі призвели до загибелі 32 людей, а також заподіяли шкоди на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за вказаною справою здійснюється прокуратурою Одеської області. Якщо провина екс-начальника обласного управління ДСНС буде доведена, йому загрожує до 5 років в'язниці.

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Нагадаємо, 11 грудня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід директору згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. Жінку, яку підозрюють у службовій недбалості, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Крім того, 13 січня про підозру у справі про пожежу в коледжі повідомлено завгоспу навчального закладу, яку також підозрюють у злочинній недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Згідно висновку експертів, консервація будівлі пам'ятки архітектури, "вдома Асвадурова" обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень. З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядова комісія назвала офіційну причину пожежі в одеському коледжі, який 4 грудня 2019 року забрав життя 16 людей. Трагедія сталася через загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа швидко розповсюдилася по всій будівлі, але люди не змогли евакуюватися, бо один з виходів був закритий.

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