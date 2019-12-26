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26 грудня • оновлено в 17:07
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"Кiстка стирчить!" В Одесі на вулиці знайшли людський палець. Фото 18+

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На вулиці Одеси знайшли відрізаний великий палець.

Палець лежить у одного з сміттєвих баків у дворі будинку по вул. Левітана, 101 кілька днів. Відповідні фотографії розмістили в Facebook-спільноті "Odessa.INFO" мешканці будинку.

На вулиці Одеси знайшли відрізаний палець

На вулиці Одеси знайшли відрізаний палець

Facebook-спільнота Odessa.INFO

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"Людський палець лежить вже 3 дні! Перший день він був весь синій. Останні два стан видно по фото. Це просто шок! Там кістка стирчить!", – обурюються автори поста.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поряд з трупом чоловіка знайшли поранену жінку з відрізаними пальцями і вухами. Попередньо було встановлено, що до злочину причетні безхатченкі, які проживали по сусідству.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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