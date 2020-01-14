Кидався на людей: в Одесі зловили неадекватного "мисливця за привидами". фото

В Одесі зловили чоловіка, який кидався на перехожих і погрожував вбити себе ножицями. Неадеквата затримали на вулиці Академіка Корольова.

Під час затримання чоловік поводився агресивно і просив відпустити його, так як він "мисливець за привидами", повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Затримавши неадеквата, патрульні переконалися в тому, що, перш за все, йому потрібно надати медичну допомогу. На місце події прибули медики, які госпіталізували "мисливця за привидами".

В Одесі зловили неадекватного "мисливця за привидами" Facebook патрульної поліції Одеської області

В Одесі зловили неадекватного "мисливця за привидами" Одеса INFO

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в центрі Одеси співробітники "Муніципальної варти" затримали неадекватного чоловіка з сокирою, який бігав неподалік від будівлі одеської мерії і Оперного театру.

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