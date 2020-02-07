Катували в наручниках: на Одещині копів підозрюють у тортурах над затриманим в лікарні

У катуванні затриманого підозрюють двох правоохоронців в Одеській області. За даними слідства, вони катували людину в медичній установі, закувавши її в наручники.

Про підозру в тортурах повідомлено начальнику слідчого відділення і його підлеглому одного з відділів поліції в Одеській області, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Попередньо встановлено, що копи кілька годин силою утримували на території районної лікарні чоловіка, який перебував у вкрай важкому стані і потребував невідкладного хірургічного втручання.

Правоохоронці не дозволяли транспортувати пацієнта в обласну лікарню в Одесі, вимагаючи проведення експертизи на вміст алкоголю в крові затриманого. Однак, коли лікарі провели експертизу, яка показала негативний результат, копи все одно не дозволили чоловікові виїхати. Спочатку йому не дозволяли залишити реанімаційне відділення, а потім кілька годин не випускали карету "швидкої" з території лікарні.

У підсумку, копи витягли пацієнта з автомобіля, закували в наручники і знову затягли в будівлю лікарні, вимагаючи проведення повторної експертизи на вміст алкоголю.

Відзначимо, що в Офісі Генпрокурора не повідомляють, за якою статтею копи будуть нести відповідальність, якщо їх провину доведе суд. Однак, виходячи з того, що вони катували людину удвох, мова йде про ч. 2 ст. 127 КК України (умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб). Санкція цієї статті передбачає до 10 років в'язниці.

На Одещині копів підозрюють у тортурах над затриманим в лікарні (ілюстрація) rbc

Як повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно трьох одеських поліцейських, які жорстоко побили затриманого. За даними слідства, вони катували його і зламали ребра, через що у чоловіка розвинувся правобічний пневмоторакс (скупчення повітря в плевральній порожнині).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал