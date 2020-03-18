Карантин в Одесі: закриті вокзали, бойкот маршруток і суперечки в мережі через коронавірус

В Одесі через карантин припинили роботу всі вокзали. Близько половини маршруток не виїхали на рейси. Про це повідомили на сесії Одеської міськради (щоб побачити фото, доскрольте сторінку до кінця).
Ось перелік рейсів, які сьогодні не вийшли на маршрути: "Севертранс" (відсутня на маршрутах 65% автобусів), "Турист" (30%), "Віраж" (35%), "Швидкі Автобусні маршрути" (30%), " Авторух Сервіс "(35%)," АТП кіностудія "(30%)," Автотранс-Україна "(40%)," Страс Транс "(40%)," Гленкор-ЮГ "(20%).
Проте, Одеса продовжує жити в звичайному ритмі: супермаркети працюють, електротранспорт теж.
Єдине, що зупинилося будівництво в елітних районах міста – робітники не можуть дістатися до своїх місць з передмість.
У соцмережах деякі одесити обурюються та пишуть, що в громадському транспорті люди їздять без масок і маршрутки переповнені.
Карантин в Одесі
Олександр Миколайович Тімаков / Facebook
Карантин в Одесі
Вікторія Вікторова / Facebook
Карантин в Одесі
Odessa.online
Карантин в Одесі. автовокзал
Odessa.online
Карантин в Одесі. автовокзал
Odessa.online
Карантин в Одесі. автовокзал
Odessa.online
Карантин в Одесі. автовокзал
Odessa.online
Карантин в Одесі. Сесія міськради
Odessa.online
Карантин в Одесі. Сесія міськради
Odessa.online
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до нації. Глава держави закликав усіх громадян суворо дотримуватися правил карантину, введеного в країні.
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