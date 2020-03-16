16 березня в Одесі очікують прибуття перших 50 тестів для визначення захворюваності на коронавірус. Про це стало відомо на апаратній нараді в міськраді.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, в місті поки немає жодного тесту на коронавірус.

За словами заступника глави міського відділу охорони здоров'я Надії Гончаренко, вже сьогодні очікується прибуття 50 тестів, які замовила за свій рахунок дитяча поліклінік №6. Ще 100 тестів прибудуть найближчим часом, – сказала чиновниця.

У свою чергу мер Труханов зазначив, його рішення про загальне карантині носить рекомендаційний характер: це стосується фітнес-клубів, магазинів, ресторанів і кафе.

"Це рішення не далося нам легко, але вчора, о 23:00, ми його прийняли. Зараз почалася весна, люди потягнулися на природу, в тренажерні зали, торгові центри, а це все місця масового скупчення людей. Ніякої паніки, не потрібно паніки , але давайте разом спробуємо попередити і не допустити приходу цієї хвороби. Ми знаємо, що в тих країнах, де запроваджено жорсткі заходи, випадків коронавируса в рази менше ", – сказав Геннадій Труханов.

Карантин в Одесі: в місті досі немає тестів на коронавірус odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 16 березня, в Одесі вирішили закрити всі заклади громадського харчування, розважальні центри і непродуктові магазини в зв'язку з карантином в Україні через спалах коронавируса.

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