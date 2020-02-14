"Його розірвуть": з'явилося відео з жертвою поножовщини в Одесі

Чоловік, якого нещодавно ледь не зарізали в бійці в одеському магазині "Лавка" на Канатній, не має наміру писати заяву на свого кривдника.

Про це потерпілий заявив на відео, опублікованому Telegram-каналом XYDESSA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, він повідомив автору відеоролика, що радий тому, що живий, здоровий, і не має наміру мститися хлопцю, так як вірить поліцейським, які пообіцяли його "розірвати".

"Заяву в поліцію я, напевно, писати не буду. Я поїду в поліцію і заберу посвідчення особи. Все. Мене зашили, ліву сідницю, а права здорова, але вперед я ходжу відмінно" – повідомив потерпілий.

Нагадаємо, 13 лютого в Одесі сварка двох чоловіків в магазині на вулиці Канатній переросла в різанину на очах касира. Правоохоронці, що прибули на виклик, виявили на підлозі в магазині 45-річного потерпілого. Він отримав ножові поранення в область сідниць. Йому надали першу допомогу і госпіталізували. А 33-річний зловмисник був затриманий на місці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В центрі Одеси в новорічну ніч підрізали дівчину. Її поранив ножем її ж супутник, якого вона намагалася вгамувати, оскільки молодий чоловік затіяв конфлікт з компанією незнайомців на вулиці Дерибасівській.

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