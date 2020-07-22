Із затонулого біля Одеси танкера "Делфі" трапився новий розлив палива

В Одесі в ніч на 22 липня в море знову витекли нафтопродукти із затонулого танкера "Делфі" (Delfi).

Про це на сесії Одеської міськради заявив мер міста Геннадій Труханов, передає сайт 048.ua. Він запевнив, що не допустить розпилювання судна.

"Цієї ночі трапився новий витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи щодо підйому судна. Ще раз підкреслюю, що наша позиція незмінна – ми не дозволимо розпилювати танкер", – сказав міський голова.

Труханов також доручив департаменту муніципальної безпеки й департаменту екології звернутися до профільних служби Одеського порту, щоб довкола судна були встановлені додаткові бони.

Із Delfi у Чорне море виливаються нафтопродукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.