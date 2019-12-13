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13 грудня • оновлено в 19:11
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Історія про викрадення дитини під Одесою отримала несподіваний поворот

1.5т
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Мешканка Любашівського району на Одещині звернулася в місцеве відділення поліції з повідомленням про те, що вранці 13 грудня невідомі чоловіки намагалися викрасти її сина-підлітка і відвезти кудись на автомобілі.

На місце події були направлені поліцейські, проте в ході опитування свідків і перегляду записів з камери зовнішнього відеоспостереження, інформація не підтвердилася.

З'ясувалося, що підліток просто вигадав історію з викраденням, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Школяр вигадав історію з викраденням

Школяр вигадав історію з викраденням

Нацполіція України

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Опитаний у присутності батьків і психологів хлопець повідомив, що "викрадення" він придумав, щоб не йти в школу через конфлікт з одним з вчителів.

З дитиною та її матір'ю проведено профілактичну бесіду. Зараз вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві також влаштували переполох через "викрадення" дитини.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
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