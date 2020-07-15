Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору ювенальної превенції в згвалтуванні неповнолітньої.

Як повідомляється на сайті ДБР, йдеться про співробітника Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції Одеси.

За даними відомства, неповнолітня познайомилася з підозрюваним у січні, коли її мати звернулася в поліцію через зникнення доньки після конфлікту. Правоохоронці провели тоді з дівчиною бесіду, а на матір склали адмінпротокол.

У ДБР уточнили, що 11 лютого інспектор змусив дівчинку поїхати до нього додому, де згвалтував її. Через кілька днів потерпіла зважилася розповісти про це своєму вчителеві і той переконав її звернутися із заявою в поліцію.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні у Львові затримали хлопця, який у парку зґвалтував 12-річного хлопчика.