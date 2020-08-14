Іноземець прилетів на відпочинок до Одеси з партією наркотиків на мільйон. Фото
Більш півкілограма кокаїну знайшли співробітники Служби безпеки України в Одесі у туриста з Європи.
Про це повідомила пресслужба СБУ. Оптову партію "товару" зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.
Заборонені речовини правоохоронці виявили в особистих речах туриста при огляді в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець сховав у банці з-під енергетиків.
Проведені на місці експрес-дослідження показали, що в пакетах знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі і каннабіса. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень.
Слідчі органів безпеки почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Іноземця затримали і повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіку.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селі Олександрівка на спеціальному підприємстві співробітники СБУ спалили в печі майже 4 тонни різних наркотиків. Ця партія складалася з речовин, які виступали доказами в рамках розслідування кримінальних справ.