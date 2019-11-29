Легковик збив двох жінок в Одесі, одна - загинула на місці: подробиці ДТП

В Одесі легкове авто збило двох жінок, одна з яких загинула. Аварія трапилася ввечері на неосвітленій дорозі.

Як повідомили OBOZREVATEL в Патрульній поліції Одеської області, ДТП сталося 28 листопада близько 18 години на вулиці Балтська дорога.

В Одесі збили двох жінок, одну - на смерть (ілюстрація) volynonline.com

Водій автомобіля Opel Omega скоїв наїзд на двох пішоходів, які вийшли в темряві на проїжджу частину. В результаті 55-річна жінка загинула на місці, а її 58-річна супутниця була доставлена в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 28 листопада густий туман в Одеській області став причиною низки ДТП в районі 460-го км траси Київ-Одеса. Відомо про кілька серйозних аваріях в районі Конюшинового моста. В одній одночасно зіткнулися 11 автомобілів, а всього в ДТП потрапили 17 авто. В результаті одна людина загинула, ще троє були госпіталізовані.

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