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21 лютого • оновлено в 13:19
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Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув. Фото і відео

1.4т
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В Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Копи знайшли дитину, яка спала в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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29-річний власник авто пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Малолітній викрадач уже не в перший раз потрапляє в поле зору поліції. Раніше його ловили на крадіжках. Так як 12-річна дитина не досягла віку, після якого настає кримінальна відповідальність, її будуть перевиховувати.

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув

od.npu.gov.ua

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі школярі вирішили боротися з водіями неправильно припаркованих автомобілів. Причому, роблять це досить агреcсівно.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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