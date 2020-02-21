В Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Копи знайшли дитину, яка спала в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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29-річний власник авто пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Малолітній викрадач уже не в перший раз потрапляє в поле зору поліції. Раніше його ловили на крадіжках. Так як 12-річна дитина не досягла віку, після якого настає кримінальна відповідальність, її будуть перевиховувати.

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув od.npu.gov.ua

Хотів покататися: в Одесі хлопчик викрав авто і заснув od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі школярі вирішили боротися з водіями неправильно припаркованих автомобілів. Причому, роблять це досить агреcсівно.

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