Поліцейських з Одеси підозрюють у викраденні жінки, у якої вони вимагали велику суму грошей. Копи є співробітниками Малиновського відділу поліції Одеси.

З посиланням на власні джерела в прокуратурі про це пише Dumskaya.

За даними слідства, 5 березня капітан поліції Костянтин П., старший лейтенант Олексій Г. і лейтенант Олег М. викрали 30-річну одеситку Христину П. і цілу годину возили її по місту. вимагаючи велику суму.

Викрадення сталося пізно ввечері біля будинку № 70/1 на вулиці Філатова. Дівчину заштовхали в іномарку, яка належить одному з викрадачів, заклеїли рот скотчем і скували руки наручниками. Від жертви злочинці почали вимагати 10 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності – нібито, дівчина торгувала наркотиками. Покатавши її по місту деякий час, викрадачі нічого не добилися, викинули жертву з машини і втекли. Постраждала тут же звернулася в поліцію. Злочинців швидко знайшли і затримали.

У відділі ведеться службова перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів групою осіб), Підозрюваним загрожує до 5 років в'язниці.

В Одесі затримали копів, які викрали жінку (ілюстрація) antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеському поліцейському, якого звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої, загрожує до 12 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в суді.

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