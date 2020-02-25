Обшук за місцем проживання активістів "Українського кіберальянсу" пов'язаний з кримінальним провадженням за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи аеропорту Одеси.

В ході обшуків 25 лютого буде вилучено технічне обладнання, за допомогою якого, ймовірно, відбувався цей злочин, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області

Хакери зламали комп'ютери аеропорту в Одесі Facebook "Українського Кіберальянсу"

За даними слідства, інцидент стався в жовтні 2019 року.

Правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України ("Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку").

Відзначимо, що згідно з текстом ухвали суду про обшук, яке розміщене на сторінці у Facebook українського журналіста, засновника InformNapalm Романа Бурко, підозрюваним ставиться в провину те, що вони "несанкціоновано розмістили на табло Одеського аеропорту фотографію дівчини і напис Fuck you Gretta".

У поліції зазначили, що такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ухвала суду про обшук у активістів "Українського Кіберальянсу" Facebook Roman Burko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зловили студента-хакера, який мріяв про мільйони.

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