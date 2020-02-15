"Громадянин СРСР": молдаванин влаштував провокацію на кордоні на Одещині. Відео

Молдаванин влаштував провокацію на українському кордоні на Одещині. Намагаючись в'їхати в нашу країну, чоловік вів антиукраїнську риторику, пропагував комуністичний режим і всіляко намагався затіяти конфлікт з прикордонниками.

Інцидент стався на пункті пропуску "Кучурган" в Одеській області, повідомили в прес-службі ДПСУ (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Громадянин Молдови намагався перетнути кордон з Україною, демонстративно не визнаючи такої країни і її влади. Він заявив, що є "громадянином СРСР", звинуватив прикордонників в державній зраді "за законами СРСР" і почав пропагувати тоталітарний комуністичний режим, голосно лаючись, коли йому заборонили знімати те, що відбувається на телефон. Агресивна поведінка іноземця призвело до його затримання.

Як з'ясувалося, подібний інцидент на кордоні з Україною не перший з його участю. Рік тому він намагався в'їхати в нашу країну на автомобілі BMW з радянською символікою замість номерних знаків і численними подібними наклейками на кузові. Машину у порушника вилучили і передали поліцейським, а самого його повернули в Молдову.

На Одещині молдаванин влаштував провокацію на кордоні прес-служба ДПСУ

Цього разу дії провокатора запротоколювали, як злісну непокору вимогам прикордонного загону та порушення режиму в пункті пропуску, на три роки закривши йому в'їзд в нашу країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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