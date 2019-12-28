Голлівуд відпочиває: перегони нічною Одесою закінчилися масштабною ДТП. Фото

Справжній голлівудський екшн вразив Одесу в ніч на 28 грудня. Перегони двох іномарок призвели до масштабної аварії. Подія трапилася на Тирасполському шосе. Як результат – розбите авто і травми для випадкового водія.

Глибокої ночі "Фольксваген" намагався наздогнати "Тойоту", яка, тікаючи від погоні, врізалася у "Ладу Калину". Гонщиків це не зупинило, незважаючи на те, що водій "Калини" в результаті ДТП отримав травми, повідомляє "7kanal" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповіли журналістам очевидці, після зіткнення "Тойоти" з "Ладою" обидві іномарки помчали далі. На великій швидкості автомобілі пролетіли ще кілька сотень метрів і пригальмували. Цієї миті з "Тойоти" на ходу вистрибнув водій і зник, а некероване авто влетіло у фуру.

Перегони нічною Одесою закінчилися подвійною ДТП з потерпілим 7kanal.com.ua

Перегони нічною Одесою закінчилися подвійною ДТП з потерпілим 7kanal.com.ua

Перегони нічною Одесою закінчилися подвійною ДТП з потерпілим 7kanal.com.ua

Потім до порожньої "Тойоти" підбігли водій та троє пасажирів "Фольксвагена" і спробували дістати з машини велику валізу, але цього їм не дали зробити очевидці, які до того часу вже викликали поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману трапилася жахлива ДТП. Вантажівка "Форд" насмерть збила пішохода, а після цього лоб у лоб врізалася у легковий автомобіль. Водій легковика також загинув, його тіло довелося вирізати із салону.

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