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6 грудня • оновлено в 22:57
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Глава МОЗ відреагувала на порно-скандал в Одесі

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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я заборонить встановлювати камери відеоспостереження в медичних кабінетах, пишуть "Факти".

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Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

censor.net.ua

За словами міністра, на такі випадки влада буде обов'язково реагувати, а відеокамери не будуть перебувати в кабінетах, де лікар надає послуги пацієнтам.

"Камери можуть бути лише в реанімації, у відділеннях, де знаходяться недоношені діти, і в психіатричних лікарнях, де відбувається примусове лікування", – заявила міністр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Шорохов
Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
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