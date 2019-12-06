Глава МОЗ відреагувала на порно-скандал в Одесі

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я заборонить встановлювати камери відеоспостереження в медичних кабінетах, пишуть "Факти".

Зоряна Скалецька censor.net.ua

За словами міністра, на такі випадки влада буде обов'язково реагувати, а відеокамери не будуть перебувати в кабінетах, де лікар надає послуги пацієнтам.

"Камери можуть бути лише в реанімації, у відділеннях, де знаходяться недоношені діти, і в психіатричних лікарнях, де відбувається примусове лікування", – заявила міністр.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!