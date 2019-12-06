Глава МОЗ відреагувала на порно-скандал в Одесі

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал в Одесі, де в гінекологічному кабінеті пацієнток знімали прихованою камерою і викладали відео на порносайти.
Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я заборонить встановлювати камери відеоспостереження в медичних кабінетах, пишуть "Факти".
Зоряна Скалецька
censor.net.ua
За словами міністра, на такі випадки влада буде обов'язково реагувати, а відеокамери не будуть перебувати в кабінетах, де лікар надає послуги пацієнтам.
"Камери можуть бути лише в реанімації, у відділеннях, де знаходяться недоношені діти, і в психіатричних лікарнях, де відбувається примусове лікування", – заявила міністр.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Прихована камера була встановлена в кабінеті гінеколога.
В Одесі стало відомо ім'я гінеколога, в кабінеті якого була встановлена прихована камера, яка знімала пацієнток для порносайтів. Лікаря вищої категорії звуть В'ячеслав Олегович Тріполко
Відеозйомка гінекологічних УЗД, кадри якої викладалися на порносайтах, була організована на що здається в оренду території Одеського обласного онкологічного диспансеру. Про це заявив головний лікар диспансеру Олег Лук'янчук.
Сам гінеколог вважає, що його підставили і назвав себе "пішкою в чиїйсь грі".
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