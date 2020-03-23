Гігантська пожежа охопила популярний курорт під Одесою. Фото та відео

На курорті Затока під Одесою сталася велика пожежа.

Надзвичайна подія сталася в ніч на 23 березня в районі станції "Сонячна". Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів, повідомляє пресцентр ДСНС України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Велика пожежа в Затоці

Зокрема дотла згоріла одна з баз відпочинку з допоміжними будівлями. Пожежа була настільки потужною, що їдкий дим накрив все курортне селище.

Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Для ліквідації загоряння було задіяно 28 чоловік особового складу та 7 пожежних машин.

За наявною інформацією, причиної пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації твердопаливного котла.

Велика пожежа в Затоці ДСНС України

Велика пожежа в Затоці ДСНС України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на рятувальника під час пожежі впав сходовий проліт. Фото і відео.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!