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23 березня • оновлено в 10:32
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Гігантська пожежа охопила популярний курорт під Одесою. Фото та відео

1.3т
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На курорті Затока під Одесою сталася велика пожежа.

Надзвичайна подія сталася в ніч на 23 березня в районі станції "Сонячна". Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів, повідомляє пресцентр ДСНС України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Велика пожежа в Затоці

Велика пожежа в Затоці

Зокрема дотла згоріла одна з баз відпочинку з допоміжними будівлями. Пожежа була настільки потужною, що їдкий дим накрив все курортне селище.

Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Для ліквідації загоряння було задіяно 28 чоловік особового складу та 7 пожежних машин.

За наявною інформацією, причиної пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації твердопаливного котла.

Велика пожежа в Затоці

Велика пожежа в Затоці

ДСНС України

Велика пожежа в Затоці

Велика пожежа в Затоці

ДСНС України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на рятувальника під час пожежі впав сходовий проліт. Фото і відео.

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Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі новини Одеси пожежа
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