В Одесі попрощалися з викладачкою коледжу Ганною Бортюк, яка загинула в масштабній пожежі на Троїцькій 4 грудня.

Як повідомляє odessa.online, траурна церемонія відбулася у дворі будинку на вулиці Академіка Заболотного, де проживала загибла.

Новини Кількість жертв пожежі в коледжі Одеси зросла

Провести Анну Бортюк в останній шлях 7 грудня прийшли родичі, колеги і студенти.

Героїчно рятувала студентів: одесити попрощалися з загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Викладач коледжу 43-річна Анна Бортюк до останнього рятувала студентів з палаючого будинку. Кілька разів її бачили біля входу в будівлю, а потім вона в черговий раз увійшла в палаючий будинок і більше не вийшла.

Героїчно рятувала студентів: одесити попрощалися з загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Героїчно рятувала студентів: одесити попрощалися з загиблою викладачкою коледжу odessa.online

Героїчно рятувала студентів: одесити попрощалися з загиблою викладачкою коледжу odessa.online

За попередніми даними, Анна Бортюк померла від отруєння продуктами горіння. Її тіло виявили в згорілому будинку 5 грудня. Жінку упізнав чоловік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі о 00:40 7 грудня через під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!