Одеські копи врятували з вогню двох жінок і дитину: відео героїчного вчинку

Двох жінок і дитину врятували від смерті у вогні одеські поліцейські. Вони прибули на місце події раніше за рятувальників і не стали їх чекати, самостійно кинувшись на допомогу мешканцям будинку, що палав.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Патрульної поліції Одеської області, пожежа спалахнула в ніч на 29 листопада на другому поверсі п'ятиповерхівки в Суворовському районі Одеси.

Коли надійшов сигнал про займання, патрульний екіпаж виявився ближче за всіх до місця події і відразу поспішив на допомогу. У дворі поліцейських зустріли схвильовані діти, які повідомили, що вони встигли вибігти з охопленої вогнем квартири, але там залишилася їхня мати, яка намагається зібрати цінності й документи.

Копи-герої вивели з пожежі двох жінок і дитину Патрульна поліція Одеської області

Не чекаючи рятувальників, патрульні намочили шапки водою, щоб не задихнутися, і кинулися жінці на допомогу. Незважаючи на те, що квартира була практично повністю блокована полум'ям, їм вдалося потрапити всередину і вивести мешканку з приміщення.

До того часу весь будинок був задимлений і патрульні почули крики про допомогу з верхніх поверхів, де диму було найбільше. Піднявшись на п'ятий поверх, вони виявили в одній із квартир жінку з маленькою дитиною, які перебували в напівнепритомному стані. Їх також вивели на вулицю, захистивши від чаду мокрими ганчірками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патрульні поліцейські Одеси 25 листопада врятували малолітню дівчинку з цукровим діабетом. До поліцейських, які патрулювали вулицю Миколаївська дорога, звернулася дуже схвильована жінка, повідомивши, що у її дитини, що страждає на цукровий діабет, трапився напад, який може призвести до діабетичної коми, якщо дитину оперативно не доставили додому за ліками.

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