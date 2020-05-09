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9 травня • оновлено в 17:50
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Георгіївські стрічки, бійки та символіка СРСР: в Одесі 9 травня пройшли масові сутички. Фото і відео

7.7т
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У суботу, 9 травня, в Одесі відбулися порушення громадського порядку, внаслідок яких поліція склала адмінпротоколи.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ Одеської області, на святкування Дня перемоги над нацизмом порушники вийшли із забороненою символікою (георгіївською стрічкою).

Також були виписані штрафи за агресивну поведінку і нецензурну лайку за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Видання "Думська" повідомляє, що в Одесі на Алеї Слави "любителі Росії" намагалися зірвати свято городянам. Провокатори вигукували гасла про прихід "ввічливих людей", ображали поліцейських і журналістів.

День перемоги над нацизмом в Одесі

День перемоги над нацизмом в Одесі

Думська

День перемоги над нацизмом в Одесі

День перемоги над нацизмом в Одесі

Думська

Так, кілька людей напали на журналістку Олену Балабу. Дівчина намагалася допомогти поліцейським, які вимагали від однієї з тих, хто прийшов до пам'ятника Невідомому матросу зняти стрічку, схожу на георгіївську. У результаті Балабу побили і вирвали жмут волосся. Нападники затримані та доставлені у відділ поліції.

Додамо, що на Алеї Слави, де розташований обеліск, а поруч поховані полеглі за Одесу герої, було багато людей, які покладали квіти.

Одесити поклали квіти до монументу

Одесити поклали квіти до монументу

Страна

Одесити поклали квіти до монументу

Одесити поклали квіти до монументу

Страна

Одесити поклали квіти до монументу

Одесити поклали квіти до монументу

Страна

Одесити поклали квіти до монументу

Одесити поклали квіти до монументу

Страна

"Радіо Свобода" пише, що в Одесі проходив автопробіг, який організувала партія "Опозиційна платформа – За життя". На машинах були встановлені прапори, що нагадують радянські. В результаті колона автомобілів була заблокована активістами на Одеському морському вокзалі.

Автопробіг в Одесі на 9 травня

Автопробіг в Одесі на 9 травня

Після переговорів із поліцією, які тривали більше години, машини почали пропускати по одній з інтервалом у 5-10 хвилин. При цьому з машин зняли політичну символіку, партійні прапори і червоні прапори з написом "Спасибі за перемогу" і золотою зіркою.

Автопробіг в Одесі на 9 травня

Автопробіг в Одесі на 9 травня

У поліції підтвердили, що автопробіг був зупинений через заборону масових заходів.

День перемоги над нацизмом у Одесі

День перемоги над нацизмом у Одесі

Думська

День перемоги над нацизмом у Одесі

День перемоги над нацизмом у Одесі

Думська

День перемоги над нацизмом у Одесі

День перемоги над нацизмом у Одесі

Думська

День перемоги над нацизмом у Одесі

День перемоги над нацизмом у Одесі

Думська

День перемоги над нацизмом у Одесі

День перемоги над нацизмом у Одесі

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Партія Шарія" 9 травня влаштувала автопробіг у Києві з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, незважаючи на карантин через COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
День Перемоги
Місце
Україна Одеса
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Одной кypве патлы повыдирали, хорошо!
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Винчестер Александр
Винчестер Александр
Когда узе расиииюска плийдёть и асфападит нясь ат фишизьмья :( у миня узе ездь и деда ня пальки и бабка ня пяльки я узе гууусский!!! Одно радует что поколение сменяется и праздник погибшего деда на палке становится трауром. Вечная память погибшим и вечный покой героям ВОВ та захисникам України.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
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