Є загроза повторного обвалу будинку в Одесі: рятувальники перестали розбирати завали

Юрій Сергієнко Події 22:12, 18.05.2020 Оновлено: 22:26, 18.05.2020

Рятувальники припинили роботи з розбору завалів будинку в Одесі через загрозу повторного обвалення.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Роботи з розбору завалів припинені через загрозу повторного обвалення
ДСНС

Рекомендації призупинити роботи надійшли від інституту архітектури та будівництва.

"Станом на 20:00 в Одесі, відповідно до рекомендацій працівників Одеського державного інституту архітектури та будівництва, роботи з розбирання будівельних конструкцій призупинено, в зв'язку з загрозою повторного обвалення", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Торговій частково обвалився чотириповерховий житловий будинок. У результаті інциденту зруйновано три квартири. За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

У поліції вважають, що причиною обвалення могли стати земляні роботи, які велися на будмайданчику поряд.

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