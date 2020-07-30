ДТП з поліцейськими в Одесі: з'явилося відео удару

Олексій Тітофф Події 13:48, 30.07.2020 Оновлено: 14:02, 30.07.2020

Опублікований момент зіткнення авто патрульної поліції та мікроавтобуса в Одесі.

На показаному в мережі відео видно, що мікроавтобус Renault почав рух на перехресті і в цей момент в нього на швидкості влетіла машина копів.

Удар був настільки сильним, що мікроавтобус розвернуло і з нього на дорогу випали пластикові бутлі з водою. Патрульне авто врізалося в стовп і зупинилося.

Відзначимо, що попередньо встановлено, що в ДТП постраждали кілька осіб. Чоловіка, який перебував у поліцейській Toyota Prius, відвезли в лікарню. Дівчина-поліцейська отримала черепно-мозкову травму, у неї зламано ребра і травма хребта. У водія мікроавтобуса теж зламані ребра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня зранку на трасі Одеса – Рені сталася масштабна ДТП з людськими жертвами. В результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули 6 осіб, ще троє госпіталізовані, у тому числі 2-річна дитина.

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