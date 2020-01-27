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27 січня • оновлено в 12:13
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Друга смертельна ДТП за ранок: під Одесою легковик влетів у фуру

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Під Одесою неподалік від місця масштабної ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня відбулася ще одна смертельна аварія.

Через ожеледицю і туман водій легкового автомобіля Renault не впорався з керуванням і врізався в вантажівку, яка їхала в попутному напрямку. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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В результаті аварії загинула 81-річна пасажирка легковика. Поліція з'ясовує обставини події.

Друге смертельне ДТП за ранок: під Одесою легковик влетів у фуру

Друге смертельне ДТП за ранок: під Одесою легковик влетів у фуру

УНН (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою на київській трасі поблизу селища Дачне 27 січня відбулося масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього зіштовхнулися 11 транспортних засобів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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