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8 січня • оновлено в 16:35
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"Довели остаточно": в Одесі зловили чоловіка, який влаштував вибух в гуртожитку. Відео

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В Одесі затримали чоловіка, який підірвав трьох сусідів по гуртожитку. Подія трапилася 7 січня.

38-річний одесит, який вже сидів за вбивство, розповів, що образився на сусідів з-за постійних побутових конфліктів. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами затриманого, гранату він купив в Інтернеті кілька років тому. Він вирішив налякати трьох кривдників, які перебували на загальній кухні.

Завдяки щасливому випадку всі залишилися живі. В результаті вибуху було розбито вікно, приміщення пошкоджено осколками.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство". Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області взяв в заручники сестру і трьох племінників, погрожуючи їм сокирою. Неадеквата затримали бійці поліцейського спецназу.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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