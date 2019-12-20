Дитячий хокейний матч закінчився масовою бійнею в Одесі: відео потрапило в мережу

Хокейний матч між командами "Морські вовки" (Одеса) і "Кривбас" (Кривий Ріг), в яких грають діти 2008 року народження, закінчився масовою бійкою.

У матчі, що пройшов в Одесі 19 грудня, господарі програли гостям з Кривого Рогу з рахунком 5:10. Після цього діти влаштували бійку, в яку втрутився тренер криворізької команди Сергій Брага. Відео інциденту розмістив в Facebook очевидець Сергій Суворов (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тренер криворізької команди не став розбороняти хлопців, а навпаки, взяв активну участь в бійці на стороні своїх підопічних.

Масова бійка на дитячому хокейному матчі в Одесі Facebook Сергія Суворова

Від Браги дісталося кільком хокеїстам "Морських вовків". Більше за всіх постраждав юний голкіпер одеситів Ілля Бобров. На відео добре видно, як тренер кидає 11-річного хокеїста на лід. В даний час юний спортсмен пройшов томографію, у нього пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс.

Одеський клуб направив скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу, але ніякої реакції в даний момент на неї не було.

Крім того, представники одеської команди написали заяву в поліцію.

Масова бійка на дитячому хокейному матчі в Одесі Facebook Сергія Суворова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє школярів в Одеській області катували маленького хлопчика, знімаючи це на відео.

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