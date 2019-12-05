Кинули дітей: страшні подробиці евакуації під час пожежі в Одесі. Відео

У мережі з'явилося відео-інтерв'ю сестри зниклого безвісти під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу студента Кирила Трофимчука, Христини. Дівчина розповіла, що її брат зателефонував мамі під час трагедії і сказав, що задихається від диму. Після зв'язку з ним не було.

Про це повідомляє Telegram-канал xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Христина Трофимчук також розповіла, що працівники коледжу після початку займання не допомагали учням евакуюватися. За її словами, коли вона прибула на місце НП, викладачі вже перебували на вулиці, тоді як діти з вікон просили про допомогу.

Дівчина провела під згорілою будівлею майже всю ніч і знову прийшла до неї вранці.

Тим часом за пошуки зниклих безвісти вже взявся спеціальний загін ДСНС, який прибув із Києва. Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Одеської обласної державної адміністрації, рятувальники за допомогою автовишки проникли в будівлю. Вони почали розбирати завали з верхніх поверхів.

Рятувальники взялися за пошуки зниклих безвісти Пресслужба Одеської обласної державної адміністрації

Рятувальники взялися за пошуки зниклих безвісти Пресслужба Одеської обласної державної адміністрації

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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