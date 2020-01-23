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23 січня • оновлено в 13:52
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Дим від сильної пожежі налякав Одесу: перші фото і відео

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В Одесі на Балтській дорозі в районі авторинку Куяльник 23 січня сталася велика пожежа.

Чорний дим видно в багатьох районах міста. Про це повідомляють одеські telegram-пабліки (щоб подивитися фото і відео доскрольте сторінку до кінця).

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За повідомленнями очевидців, горить очерет на полях фільтрації. Подібна пожежа там трапилася в Одесі 22 січня. Як повідомляє Думська, вогонь впритул підібрався до газової автозаправці.

На місце події виїхали рятувальники.

Дим від сильної пожежі налякав Одесу

Дим від сильної пожежі налякав Одесу

Думська

Дим від сильної пожежі налякав Одесу

Дим від сильної пожежі налякав Одесу

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 22 січня, на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула пожежа.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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